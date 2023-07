Kadir Yıldırım ve Muhammed Dursun, D Smart'a konuk oldu

TAKİP ET

D-Smart ekranlarında yayınlanan Haftanın Konuğu programına Terminatör lakaplı milli boksör Kadir Yıldırım ve Iron Man lakaplı boksör Muhammed Dursun katıldı. Antrenmanlarda çok çalıştığını ifade eden milli sporcu Kadir Yıldırım, "Ben bu işe kung-fu ile başladım. Antrenörüm Murat Özkaya’ya, sporcu yetiştirme konusunda uzman lakabı taktım. Bir sporcuyu sıfırdan yetiştirip Türkiye şampiyonu yapana kadar ilmek ilmek işleyerek yapar. Ben de böyle bir adamın öğrencisiyim. Bu işe başlarken, her çocuk gibi filmlerden ilham alarak ve daha iyi kavga etmek adına başladım. Antrenörüm hep benim ilerde çok başarılı bir sporcu olacağımı söylüyordu. Küçük yaşıma rağmen antrenman günlerimiz bana yetmiyordu. Koşarken bile daha zorlayıcı yerlerde koşmak istiyordum. Evlenene kadar hayatta daha az sorumluluk sahibi olduğumuz için sporumu çok daha rahat yapabiliyordum. Evlendikten sonra disiplin anlamında daha disiplinli ancak süreç olarak çok zor bir süreç. 11 yıldır Ataşehir Belediyesi’nde çalışıyorum. Hem işimi yapmak zorundayım hem kendi antrenmanlarımı yapmaktayım hem de ailemle ilgilenmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Terminatör lakabının hikayesini de anlatan Kadir Yıldırım, "Spor hayatına başladıktan sonra katıldığım organizasyonlarda hep bir yerim kırıldı. Maçların arası çok kısa olduğu için kırıklarım tam iyileşmeden yarışırdım. Terminatör filmindeki karaktere de kurşun atıyorlar ama işlemiyor. Böylece benim lakabımda Terminatör oldu. ’Terminatör’ lakabının karşılığını vermek adına, irade gösterilmesi gereken konularda irademe her zaman sahip çıktım. Her müsabakadan sakatlıkla dönünce, her ne kadar ailem benim destekliyor olsalar dahi bırakmamı isterlerdi. Kick boks, temaslı bir spor olarak bilinmesine rağmen içinde müzikal form dediğimiz temassız yapılan bir görsel şov da var" şeklinde konuştu.

Boksör Muhammed Dursun ise "Spor hayatına girişim biraz maceralı oldu. Mahallede biraz haylaz bir çocuktum ve bu haylazlığımı spora yönlendirmek istedim. Spora ilk boks ile başladım. Daha sonra kick boksa geçiş yaptım. Türkiye’de kick boks, boksun önüne geçmiş durumda. Ben de daha başarılı olacağıma inandığım için kick boksa geçiş yaptım. İlk 2015 yılında spora başladım ve 3 yıl boyunca dayak yedim. Çıktığım müsabakalarda bir sonuç elde edemedim. İlk şampiyonluğumu 2009 yılında aldıktan sonra bir çıkış yakaladım. Türkiye’de ve uluslararası arenalarda dereceler yaptım. 2021 Yılında Bosna Hersek’te aldın eldiven şampiyonu oldum. Sürecin bu kadar hızlı ilerleyebileceğini ummuyordum. Türkiye’de spor yapmak diğer ülkelere göre biraz daha zor. Ringe çıkıp bir derece elde ediyoruz ama bu işin bir de arka planı var. Daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum ancak biraz daha zamana ihtiyacım var” diye konuştu.

Lakabı Iron Man’in nasıl ortaya çıktığına da değinen Dursun, "Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olduktan sonraki süreçte İl Spor Müdürümüz gelmişti ve ’Demir gibi adamsın’ demişti. Böylece Iron Man benim lakabım oldu. Lakabımın hakkını verdiğime de inanıyorum” dedi.