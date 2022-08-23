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Kadriye Akbaşak’ın resim sergisi açıldı
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Kadriye Akbaşak'ın resim sergisi açıldı

Kırmızı Sanat Evi sahibi Ressam Kadriye Akbaşak'ın resim sergisi açıldı.

Kadriye Akbaşak'ın resim sergisi açıldı
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Kırmızı Sanat Evi sahibi Ressam Kadriye Akbaşak'ın resim sergisi Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde açıldı.

2011 yılında hobi olarak resim çalışmalarına İSMEK ve Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başlayan Akbaşak, sanat sevgisini çalışmalarının yanı sıra kurduğu Kırmızı Sanat Evi'yle de taçlandırdı.

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Akbaşak, “Sanatı ve sanatçıyı seven herkese merhaba, kimi taşa döker duygularını, kimi ağacı yontar döker içini, ben ise tuvale yansıtırım aşkımı. Resim sanatı hayatıma renk ve mutluluk kattı. Kendimi mutlu ettiğim resimlerimle daha fazla kitleye ulaşmak, onları sevdirmek ve tanıtmak için Silivri sahilinde 2015 yılından beri resimlerimi sergiliyorum.Resim yapmaya başladıktan sonra kurmaya başladığım galeri hayalimi 2017 yılında Kırmızı Sanat Evi adı altında gerçekleştirdim. Açtığım resim galerimi Silivri'ye kattığım bir değer olarak görüyorum. Atölyemizde resim çalışmaları, portre, çerçeve ve duvar resimleri yapmaktayız.” şeklinde özgeçmişini paylaştı.

Ressam Kadriye Akbaşak, açtığı yeni sergisinde de çeşitli temalı resimlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergiyi, 25 Ağustos 2022 tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Hürhaber

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