Kadroya geçen memurlar yemin etti

Bilecik Belediyesinde çalışan ve sözleşmeli memurluktan kadroya geçişi yapılan çalışanlar yemin etti.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve çalışanların katıldığı programda sözleşmeli memurluktan kadroya geçişi yapılan çalışanlar yemin etti, emekliye ayrılanlar ise aldıkları teşekkür plaketleriyle çalışma hayatına veda etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve sonrasında İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, aynı anda sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bu programı daha önce yapacaktık. Ancak ülke olarak ne yazık ki önce deprem sonra da sel felaketiyle zor bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bu programı şimdi yapabiliyoruz. Ben öncelikle emek vererek çalışma hayatını tamamlayan personelimize yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum. Kadroya geçen arkadaşlarımıza da başarılı bir çalışma hayatı diliyorum. Bilecik Belediyesi ailesi olarak şehrimiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.’’

Yemin töreni ve emekli personele teşekkür plaketi verilmesi sonrasında Başkan V. Subaşı ve çalışanlar daha sonra Bilecik Belediyesi Vadi Park’taki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Program, Başkan V. Subaşı ve çalışanların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.