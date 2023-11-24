Kafası boruya sıkışan kediyi belediye personeli ve itfaiye kurtardı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, Akyurt Belediyesi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası boruya sıkışan kediyi belediye personeli ve itfaiye kurtardı
Editör
EditörEditör
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, Akyurt Belediyesi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri Akyurt Belediyesi ve itfaiye ekiplerini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının plastik boruya sıkıştığı ihbarında bulundu. İtfaiye ekipleri, boruyu keserek kediyi itfaiye merkezine getirdi. Burada belediye personeli Tuncay Sezer boruya kafası sıkışan kediyi kurtardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman