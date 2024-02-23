Kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan işçinin kafasına kalas düşmesi sonucu sonucu hayatını kaybetti.

Kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan işçinin kafasına kalas düşmesi sonucu sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Merkez Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında bulunan Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan 22 yaşındaki Turgay Arık, üst katlardan üzerine kalas düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptıkları müdahalede, Arık’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerin ardından Turgay Arık Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.