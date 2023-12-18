Kafasını kapüşonuyla kapatıp kadının telefonunu kapkaç yaptı: O anlar kamerada

Kağıthane’de meydana gelen gasp ve kapkaç olayının ardından harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Kafasını kapüşonuyla kapattıktan sonra takip ettiği kadının telefonunu kapkaç yapan hırsız ise güvenlik kameralarına yakalandı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde 22 Kasım’da meydana gelen gasp ve 2 Aralık’ta Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Hürriyet Mahallesi’ndeki kapkaç olayının kameralara yansıdığını tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kafasını kapüşonuyla kapatıp kendini gizlemeye çalışan hırsız, kaldırımda ilerleyen kadını takip edip, bir minibüsün arkasına geçtiği esnada telefonunu kapkaç yapıp koşarak uzaklaştığı görüldü. Zanlıların Çağlayan Mahallesi’ndeki gasp olayının failleri oldukları belirlendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen M.E.K.(20) ve A.A.’nın(20) adresleri tespit edildi. Hürriyet Mahallesi’nde oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekiplerini fark eden şüpheli şahıslar kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ve hırsızlık şüphelileri arasındaki kovalamanın ardından şahıslar kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelisi şahısların benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan ve haklarında "gasp" ve "kapkaç" suçundan işlem başlatılan A.A (20) ve M.E.K (20) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A serbest bırakılırken, M.E.K sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.