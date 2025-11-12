Kafede otururken silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Küçükçekmece’de kafede otururken kar maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafeye giren kimliği belirsiz ve kar maskeli silahlı şahıs, kafede biri kadın 2 kişinin oturduğu masaya geldi. Şüpheli, masada oturan adama silahla ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri kafenin önüne şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.