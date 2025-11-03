Kafede sipariş nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bağcılar’da bir kafede garson sipariş nedeniyle tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde 31 Ekim saat 04.00 sıralarında 20 yaşındaki Havin Taşçı işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Taşçı gelen siparişi beğenmeyince getiren 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra eve giden Sanbay bıçak alıp kardeşi R.F.S. (16) ile kafeye geri döndü. Havin Taşçı ile Şeymanur Sanbay arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Sanbay Taşçı’yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşçı’yı tedavi edilmesi için hastaneye götürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.’yi gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde iki adet sustalı bıçak ele geçirildi. Emniyete işlemleri biten kardeşler adliyeye sevk edildi. R.F.S. ise serbest bırakılırken, Şeymanur Sanbay, tutuklandı. Öte yandan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşçı kurtarılamadığı öğrenildi.