Kafes operasyonunda 15 kişi daha adliyede
Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edilirken, dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27'ye yükseldi.
Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edilirken, dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27’ye yükseldi.
Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes Operasyonları” çerçevesinde “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes Operasyonları’nda gözaltına alınan 15 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27 oldu.