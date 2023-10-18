Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı planlı eğitim programında yer alan “Kafeste Yaşayan Canlı Bakımı Eğitimi” Hayvanat Bahçesi personeline yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını da aksatmadan sürdürüyor. Programda Hayvanat Bahçesi’nde görevli personele yönelik “Kafeste Yaşayan Canlı Bakımı Eğitimi” verildi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, hem hayvan refahını sağlamak hem de muhtemel iş kazalarının önüne geçmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Prof.Dr. Yalçın, hayvanları hastalıklara karşı dayanıklı hale getirmek, hayvanlara yüksek standartlı bakım ve beslenme programlarının uygulanması, kullanılacak temizlik malzemelerinin belirlenmesi, hayvanları stresten uzak tutmak, hayvanları diğer hayvanlardan gelebilecek tehlikelerden korumak gibi pek çok konuda personele bilgi verdi.