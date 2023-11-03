Kafkas kartalına destek ziyareti

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, TFF 3. Lig 1. Grupta hafta sonu Talasgücü Belediyespor’u konuk edecek Kafkasspor’u antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

İnegöl’ü TFF 3. Lig 1. Grupta temsil eden Kafkasspor, profesyonel liglerdeki ilk sezonunda 8 haftada topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligde oynanan 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan ve bir haftayı da bay geçen Yeşil Siyahlılar, 9. hafta müsabakaları çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü 14.00’da İnegöl İlçe Stadında Talasgücü Belediyespor’u konuk edecek.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor

Aralarında 1 puan bulunan rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak isteyen Kafkasspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Yavuz İncedal nezaretinde sürdürüyor. Kritik öneme sahip müsabaka öncesi İnegöl protokolü, yeşil siyahlı kulübün antrenmanını ziyaret ederek destek verdi.

Sporcu ve teknik heyete başarı dileklerini ilettiler

Hayrettin Endersert tesislerinde yapılan antrenmanda Kafkasspor’u ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’a AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri de eşlik etti. Kafkasspor Başkanı Celal Ter ile kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kafkasspor’a zorlu Talasgücü maçı öncesi başarı dilekleri iletildi. Futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramı yapan protokol, ardından antrenmanın bir bölümünü izleyerek yöneticilerle de istişarelerde bulundu.