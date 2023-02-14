Kafkas Üniversitesi deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor
Kars Kafkas Üniversitesi deprem bölgesinde depremzedelere desteğini sürdürüyor.
Kars Kafkas Üniversitesi deprem bölgesinde depremzedelere desteğini sürdürüyor.
Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında 30 kişilik yardım ekibi ve 7 araç ile Malatya’ya götürülen yardımlar depremzedelere dağıtılmaya başladı.
KAÜ’den Malatya’ya giden ekip, İnönü Üniversitesi’nin tahsis ettiği yemekhanede yaptığı yemekleri günlük olarak 3 bin kişiye dağıtıyor. Ayrıca depremzedelere battaniye, ayakkabı, mont, atkı, bere, eldiven, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı, çadır, su ve gıda malzemesi gibi birçok ürününde ulaştırılmasını sağlıyor.