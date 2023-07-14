KAFKASSAM Başkanı Oktay: 'Türkiye, hem Rusya'ya hayır diyebilen hem NATO'ya hayır diyebilen politika geliştirdi'

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “Türkiye, hem Rusya’ya hayır diyebilen hem NATO’ya hayır diyebilen politika geliştirdi” dedi.

KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, Türkiye’nin dış politika ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya girme süreciyle ilgili İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Oktay, Ukrayna krizinin hemen peşinden Avrupa’da ciddi anlamda güvenlik endişesi oluştuğunu belirterek, “Avrupa devletlerinin bir kısmı Ukrayna meselesine önce çok sıcak bakmadılar, çünkü Rusya’yla doğalgaz bağlamında ciddi anlamda ticaretleri vardı. Ukrayna’da Rusya’nın işgal girişimi uzadıkça bu bir güvenlik tehdidi haline dönüştü. Avrupa Birliği başta olmak üzere NATO’da ciddi anlamda güvenlik şemsiyesine ve safları sıklaştırmaya, Rusya’nın bu işgaline karşı Ukrayna’nın yanında yer almakla harekat stratejisi oluştu. Bunun yanında 2. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaşın Ukrayna’da kalmayacağı, Avrupa’ya yayılacağı endişesinden dolayı NATO hızlı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ama NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi konusunda bir hareketlilik oluştu” diye konuştu.

“İsveç ve Finlandiya Türkiye’nin taleplerini yerine getirmek zorunda kaldı”

NATO’ya üye olmanın üye ülkelerin oy birliği ile gerçekleştiğini hatırlatan KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “Türkiye, İsveç ve Finlandiya üzerinden hem NATO’nun hem Avrupa Birliğinin bakış açısını test etmek adına İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi konusunda bazı talepler ileri sürdü. Oy birliği ile hareket edildiği için İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin taleplerini yerine getirmek zorunda kaldı, NATO’ya girmesi söz konusu oldu” ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi ekseni etrafında politika üretiyor"

Türkiye’nin bir taraftan NATO ile ilişkilerini sürdürürken, diğer taraftan Rusya ile ilişkilerini sürdürebilen ve hem Rusya’ya hem NATO’ya hayır diyebilen bir politika geliştirdiğini belirten Oktay, “Buna üçüncü yol denilebilir veya Türkiye’nin kendi ekseni etrafında politika üretmek denilebilir” dedi.

Türkiye’nin Rusya’ya daha yakın olduğunu belirten Oktay, “Putin’le daha iyi ilişki içerisindeydik. Bundan NATO’yu, Batı’yı ihmal ettik anlamı çıktı. Bunun böyle olmadığını Türkiye’nin hem NATO hem de eski Sovyet bloğuna eşit mesafede olduğunu ve yeni bir mecra koyduğunu açık bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Birliğine girme konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var”

Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecinin biraz daha uzayacağını ifade eden Oktay, “Avrupa Birliği üyeleri içerisinde 7 ülke, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istemiyor. Bunların başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs geliyor. Erdoğan, NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı ile uzun bir görüşme yaptı. En azından ortamı biraz daha yumuşattı ama Avrupa Birliğine girme konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.