KAGİD ve Aktif Çağrışım'dan çok 'özel' program

Silivri Kadın Girişimciler Derneği ve Özel Aktif Çağrışım özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte özel bireyler gönüllerince eğlenirken yılın annesine de plaket verildi.

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  • 10.05.2022 18:43
  • Güncelleme: 10.05.2022 18:47
KAGİD ve Aktif Çağrışım'dan çok 'özel' program
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Kadın Girişimciler Derneği ile Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ortaklaşa düzenlediği ve özel bireyler ile ailelerine yönelik ‘özel çocuklarımızın özel anneleri’ farkındalık etkinlik bugün Mega Country kır bahçesinde gerçekleştirildi.
KAGİD Başkanı Öznur Kırkıcı, Özel Aktif Çağrışım Müdiresi Şenay Sevgi Erel Argun’un konuşmasının ardından misafirlerine hitap eden Özel Aktif Çağrışım özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezi kurucusu Seda Şahin “Bir çocuk doğduğunda bir anne doğarmış bende diyorum ki bir özel çocuk doğduğunda bir kahraman doğarmış, tüm kahraman annelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum ve hepinizi kucaklıyorum” dedi.
Programda Figen Alican’a yılın annesi plaketi takdim edildi. Öğretmenlerin hazırladığı gösterinin ardından program yemek ile devam etti.
Özel bireyler ve aileleri yemek sonrasında çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, etkinliğe katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
 

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SHA Editör
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