Kağıt fabrikasındaki yangının boyutu dron ile görüntülendi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangının büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi. Fabrika civarındaki konutlar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kağıt fabrikasındaki yangının boyutu dron ile görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangının büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi. Fabrika civarındaki konutlar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi’nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, toma, sulama tankeri ile müdahale ediliyor. Olay yerine söndürme helikopteri de istenirken, tedbir amaçlı çevredeki evler boşaltıldı.

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Yüzlerce meraklı vatandaş da endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izliyor. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.