Kağıt kebabı yeme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı

Ankara’da düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri’nde en hızlı kağıt kebabı yeme yarışmasında nefesler tutulurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hatay’ın damak çatlatan lezzetleri ve zengin kültürel değerleri Ankara’da tanıtıldı. Hatay tepsi kebabı, künefe, kağıt kebabı, peynir, kömbe, nar ekşisi, baharat ve salçalarının yanı sıra kültürel miras olan el sanatlarından mozaik, ahşap oyma ve iplik işleme ürünlerinin de yer aldığı etkinlik. Keçiören Kalaba Kent Meydanı/nda başladı.

Tanıtım günlerinde düzenlenen kağıt kebap yeme yarışması ise kıyasıya bir mücadele içinde geçti. Kağıt kebabını en hızlı bitiren yarışmacı Ahmet Albayrak, çeyrek altının sahibi oldu. Albayrak, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, “Kebap çok lezzetliydi. Herkese tavsiye ederim. Acıydı ve mükemmeldi. Biraz zorlandım ve kazanacağımı ummuyordum” dedi.

Hatay Tanıtım Günleri, Kalaba Kent Meydanı’nda 26 Kasım’a kadar devam edecek.