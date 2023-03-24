Kağıt ve Kalemin Düeti isimli sergi Ayvalık'ta açıldı

Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi, ressam Ramazan Göktaş’ın “Kağıt ve Kalemin Düeti” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

2 Nisan akşamına kadar açık kalacak olan serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, yıl boyunca birbirinden değerli ressamları Ayvalık’ta konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Ayvalıklı sanatseverleri sergiye davet etti. Ressam Ramazan Göktaş, resim sergisinden elde edilen gelirin AHBAP aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Afyon doğumlu sanatçı, yıllar önce geçirdiği bir iş kazasının ardından kendisini resim çalışmalarına verdiğini ve çalışmalarında sadece tükenmez kalem kullandığını belirtiyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde 20 kişisel sergi açan, bugüne kadar kağıt ve kalemin düeti konulu resim sergileri yapan ressam Ramazan Göktaş, “Şu anda Manisa, Marmaris ve Ayvalık olmak üzere üç galeride resimlerim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bundan sonraki sergimi Bodrumlularla buluşturacağım” dedi.