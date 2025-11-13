Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin'den doğal gaz patlamasıyla ilgili açıklama

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, 6 katlı binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının ardından apartman sakinleri belediye ekipleri tarafından çevredeki otellere yerleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlarımızın güvenliği için polis ve belediye ekiplerimizce gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır" dedi.

Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak’ta, 12 Kasım Çarşamba günü saat 22.15 sıralarında bir konutta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Kağıthane Belediyesi ekipleri sevk edilmişti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülmüş, yaralanan 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın etkisiyle binada oluşan hasar ve sokağa yayılan molozlar nedeniyle zarar gören araçlar için gerekli inceleme ve çalışmalar da başlatılmıştı.

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilk andan itibaren olayın yaşandığı alandaydı. Başkan Öztekin yaptığı açıklamada:

"Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlarımızın güvenliği için polis ve belediye ekiplerimizce gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın, belediyemiz tarafından bölgedeki otellere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçları karşılanması planlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.