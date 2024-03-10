Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin yeni dönem projelerini anlattı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 2024-2029 dönemi projelerini anlattığı ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarını tanıttığı toplantıda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gerçek belediyecilik ilkelerini buradan bir kez daha tanıtmak istiyoruz. Bir dirençli şehirleşmeyle kalbimiz Kağıthane diyoruz. İki, ulaşımla kalbimiz Kağıthane diyoruz. Üç, yeşiliyle, dört teknolojisiyle, beş tarihi ve turizmiyle, altı yaşam alanlarıyla, yedi kültür ve sanatla, sekiz sağlık ve sporla, dokuz sosyal belediyecilikle kalbimiz Kağıthane diyerek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlatarak, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı. Toplantıda projelerin açıklanmasının ardından Kağıthane’de Cumhur İttifakı’nın yeni dönem meclis üyesi adayları tanıtıldı. Başkan Öztekin, Cumhur İttifakı’nın 37 meclis üyesi adayını kürsüye davet ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Odağında insan olan bir Kağıthane tasavvur ediyoruz"

Tanıtım toplantısında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Gönülden çalışarak kalbimiz Kağıthane dedik ve buna göre 53 proje sözü vermiştik. Hamdolsun yüzlerce projeyi bu dönem hayata geçirmiş olduk. Odağında insan olan bir Kağıthane tasavvur ediyoruz. Mutlu bir Kağıthane ve odağında insan olan bir Kağıthane. Yine yalnız değil bağlarıyla güçlü bir Kağıthane. Kağıthane geçmişiyle bütünleşmiş geleneğiyle beraber, geleceği birlikte taşıyan bir Kağıthane. İnsan gibi ruhu olan bir şey tasavvur ediyoruz. Dokuz başlıkta, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ayda Ankara’da açıkladığı gerçek belediyecilik ilkelerini buradan bir kez daha tanıtmak istiyoruz. Bir dirençli şehirleşmeyle kalbimiz Kağıthane diyoruz. İki, ulaşımla kalbimiz Kağıthane diyoruz. Üç, yeşiliyle, dört teknolojisiyle, beş tarihi ve turizmiyle, altı yaşam alanlarıyla, yedi kültür ve sanatla, sekiz sağlık ve sporla, dokuz sosyal belediyecilikle kalbimiz Kağıthane diyerek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu çalışmalarla beraber birinci ana başlığımızda dirençli şehirleşmeyle kalbimiz Kağıthane derken, 750 konut ürettik. Komşularım şu an orada yaşıyor. Aynı zamanda Merkez Mahallemizde 300 konutu TOKİ ile beraber üretiyoruz. Sadece bu dönem içerisinde biz 10 binden fazla konutu hem özel sektöre hem vatandaşlarımızla beraber yönetmeye devam ettik. Bunları yönetirken de yol yürümeye devam ettik. Fiber altyapıyı ve yağmur suyu altyapılarını bu dönem sahada çalışmamızla birlikteyiz. Sadece bu dönem içerisinde 5 yeni okulumuzda dirençli bir şekilde çocuklarımıza armağan etmiş olduk” diye konuştu.

Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Dr. Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir, Büyük Birlik Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Cengizhan Topçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.