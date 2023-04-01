Kağıthane Belediyesi 6 bin gencin YKS ücretlerini karşılıyor

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılıyor.

Kağıthane’de binlerce genç üniversiteli olabilmek için çalışıyor. İstanbul’un en genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Kağıthane’de belediye, sosyal desteklere bir yenisini daha ekledi. Gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in desteği sosyal medya hesabından duyurmasının ardından 6 bin 134 genç başvuru yaptı. Gençler sınav harçlarını ödedikten sonra banka dekontlarıyla belediyeye gelerek; sınav için ödedikleri paraları temin edebilecek. Başkan Öztekin destekten yararlanan tüm gençlere sınavlarında başarı dileklerinde bulundu.