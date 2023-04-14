Kağıthane Belediyesi deprem bölgesindeki çocuklar için Ramazan'a özel etkinlikler düzenliyor

Kağıthane Belediyesi, deprem bölgesindeki çocukları da unutmadı. Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki depremzede çocuklar için Ramazan’a özel etkinlikler düzenleniyor.

Depremzede çocuklar için yarışma ve gösterilerin düzenlendiği ilçede animatörler tarafından Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz, İbiş tiplemeleri sergileniyor. Aynı zamanda ramazanın vazgeçilmezi kukla ve orta oyunu ile illüzyon ve jonglör gösterileri de sahneleniyor. Bayrama kadar devam edecek olan çocuk etkinliklerinin yanı sıra Kağıthane Belediyesi tarafından bölgede her akşam bin kişilik iftar çadırı kuruluyor. Depremzede vatandaşlar Ramazan’ın manevi havasını iftar çadırında hissediyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım seferberliğinde 100 tıra varan acil ihtiyaçları bölgeye ulaştırdık. Bölgenin yeniden imarı için var gücümüzle çalışıyoruz. Konteyner kentlerin altyapı, bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bölgenin salgın hastalıklardan korunması için temizlik çalışmalarını üstlendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini sağlamak üzere ambulanslarımızı ve sağlık ekibimizi görevlendirdik. Kağıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri olarak ’Türkiye Tek Yürek’ yardım programına depremzedeler için 10 milyon TL destekte bulunduk. Deprem bölgesinden Kağıthane’ye gelen vatandaşlarımızla da yakından ilgileniyor; gıda, kıyafet, eşya ve tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz’’ dedi.