Kağıthane Belediyesi Hasan Cevahir Spor Salonu açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından Dr. Cemil Bengü Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Hasan Cevahir Spor Salonu’nun açılışı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hürriyet Mahalle’sinde yeni bir spor merkezi açıldı. Dr. Cemil Bengü Caddesi üzerinde açılan spor merkezinde kadın ve erkeklerin yanı sıra çocuklar için de ayrı bir bölüm yapıldı. Bugün saat 14.00’te vatandaşlara kapıları açılan spor salonunun açılışına Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda Hürriyet Mahallesi sakini katıldı.

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Geçtiğimiz haftalarda Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi projemizin birinci etabının açılışını yapmıştık. Biz bu dönem içerisinde hem çocuklarımız hem gençlerimiz için hem büyüklerimiz hem kadınlarımız hem engelli kardeşlerimiz için çok özel projeleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki ay da Sayın Cumhurbaşkanımız Kağıthanemizde olacak ve Kağıthane-Havalimanı metrosunun açılışını yapacağız. Artık Kağıthane’den havalimanına 28 dakikada varmış olacağız. Hürriyet Mahallesi’ndeki komşularımızın, özellikle hanımefendilerin talebi doğrultusunda çok güzel bir mekan hazırladık. Spor hocalarımız da burada. Hanımefendiler ve beyefendiler için farklı zamanlarda kullanılmak üzere çok güzel bir mekan hazırladık. Çocuklarımız için de ayrı bir bölüm hazırladık. Buradaki eğitim alanında fitness, pilates, step ve aerobik olacak. Çocuklarımıza da tekvando, karate ve jimnastik eğitimi de vereceğiz. Çocuklarımız böylece okul hayatlarının dışında da hoşça vakit geçirip sporla haşır neşir olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kağıthane’ye hizmet etmiş isimlerin yaşatılmasının da kıymetini vurgulayan Başkan Mevlüt Öztekin, “Buradaki spor merkezimize geçen sene Covid’den kaybettiğimiz Hasan Cevahir büyüğümüzün ismini veriyoruz sizin huzurunuzda. Kendisi bu mahallede emekleri olan ve spordan emekli olan birisidir. Bu tür hizmetlerle ilçemize hizmetleri olan isimleri yaşatmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.