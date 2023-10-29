Kağıthane Belediyesi'nden 100'üncü yıla özel 100 proje sergisi

Kağıthane Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde 100 proje sergisini vatandaşlarla buluşturdu. Sergi alanında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sadece 4 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yüzden fazla eseri hayata geçirmiş olduk. Böylece Cumhuriyet ile beraber, yüzüncü yıl ile beraber 100 eserimiz hayırlı olsun diyoruz’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Hasbahçe Mesire Alanı’nda 100 proje sergisini vatandaşlarla buluşturdu. Düzenlenen sergiye Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, vatandaşlar ve protokol katıldı. Yapılan açılış konuşmasının ardından kırmızı kurdele kesilerek, sergi gezildi.

"Sadece 4 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yüzden fazla eseri hayata geçirmiş olduk’’

Sergiye ilişkin konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Biz de 100 yıla özel olarak Kağıthane Belediyesi olarak bu dönem hayata geçirdiğimiz 100 projemizi de sergi açılışı yapmış olduk. Az önce de Cumhuriyetimizi kutlama programında birlikteydik. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak için çok çalışmak ve üretmek lazım. Savunmada, teknoloji hizmetinde üretmek lazım. Genel üretimler de biz de milletimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Sadece 4 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yüzden fazla eseri hayata geçirmiş olduk. Bu eserlerimizin Kağıthane’mize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Böylece Cumhuriyet ile beraber, yüzüncü yıl ile beraber 100 eserimiz hayırlı olsun diyoruz. Bugün akşama kadar etkinliklerimiz devam edecek. Saat 16.00’dan sonra Boğaz Köprüsü’nden geçişler olmuş olacak, 19.23’de de burada etkinliklerimiz olacak. Akşam saat 18.30’da da fener alayı yürüyüşümüz olacak. Tekrar milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum’’ ifadelerini kullandı.