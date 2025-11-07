Kağıthane Belediyesi'nden mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis hizmeti

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin vefat eden yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmesi için her ay düzenli olarak mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen servisler, her ayın ilk cumartesi günü ilçenin tüm mahallelerinden belirlenen duraklardan hareket ederek vatandaşları Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaştırıyor. Ziyaretlerin ardından ise aynı güzergah üzerinden dönüş sağlanıyor. Uygulama sayesinde, özellikle özel aracı olmayan vatandaşlar yakınlarının kabirlerini kolaylıkla ziyaret etme fırsatı buluyor. Ücretsiz servislerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah ve saat bilgilerine ilişkin detaylı bilgiye Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0212 294 20 46 numaralı telefonundan ulaşabiliyor.

"Onların memnuniyeti ve duaları bizim için çok kıymetli"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hizmetin vatandaşlar için önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin sevdiklerinin kabirlerini kolayca ziyaret edebilmesi için bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Onların memnuniyeti ve duaları bizim için çok kıymetli. Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.