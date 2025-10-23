Kağıthane Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Kağıthane Belediyesi, şehir dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı desteği için başvuruları başlattı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında verilecek 8 bin TL tutarındaki destek öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunmayı amaçlıyor.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin kendisinin ya da anne veya babasından en az birinin Kâğıthane sınırlarında ikamet etmesi, İstanbul dışında 4 yıllık bir devlet üniversitesinde öğrenim görmesi, sınıf tekrarı yapmamış olması ve ailede kişi başına düşen gelirin net 22 bin TL ve altında olması gerekiyor. Eğitim yardımı, dönem içinde bir defaya mahsus olarak sağlanacak. Başvurular, 30 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, gençlere yönelik desteklerin süreceğini belirterek:

"İstanbul dışında üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize Eğitim Yardımı Desteğinde bulunuyoruz. Gençlerimizin eğitimlerini ve gelişimlerini her zaman destekliyor, onların daha iyi bir gelecek için attıkları adımlarda yanlarında yer alıyoruz. Eğitim bir ülkenin en önemli yatırım alanlarından biridir. Biz de Kâğıthane Belediyesi olarak bu anlayışla gençlerimizin ekonomik yükünü hafifletmek ve onların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bu desteği sunuyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların başarı hikâyelerine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, kagithane.istanbul adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Online başvuruların ardından öğrencilerin gerekli belgeleri belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.