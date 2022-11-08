Kağıthane'de 'Kültür Sanat Sezonu' başladı

Kağıthane’de 2023 yılı Haziran ayına kadar sürecek kültür sanat sezonu etkinlikleri başladı. Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde; yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro oyunları ve film gösterimleri, konser, sergi, müsabaka ve söyleşilere yer verilecek. Ücretsiz etkinlikler 2023 yılı Haziran ayına kadar sürecek.

Kağıthane’de kültür sanat sezonu, çocuk sineması ve çocuk tiyatroları ile başladı. Kâğıthane Belediyesi’ne ait 10’a yakın kültür merkezinde gün boyu devam eden kültür sanat etkinliklerine her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerin ilk gününde pop müziğinin sevilen ismi Kahraman Deniz de sahne aldı. Sultan Selim Kültür Merkezi’nde seslendirdiği şarkılarına Kağıthaneliler hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı; Son durağın, Beklediğin, Ben yola gelmem, Böyle sever, Garezi var, Doğal Afetim, Kafeste, Ha gayret, Lapa lapa, Deniz ve güneş gibi şarkılarını etkinliğe gelenler için söyledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de müzik programına katılarak vatandaşlarla birlikte eğlendi. Başkan Öztekin; konserin sonunda Sanatçı Deniz’e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunurken, “Kültür sanat sezonumuzu açtık. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyoruz. Sanatçılarımıza da bol alkışlı bir sezon diliyorum” dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin kasım ayı kültür sanat ajandasında birbirinden anlamlı ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Kültür merkezlerinde ayın öne çıkan etkinlikleri; bir don kişot macerası çocuk tiyatrosu, Geçmiş zaman elbiseleri ve Zıt kardeşler firarda yetişkin tiyatroları, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası ve Grup Sakiler konseri olarak göze çarpıyor. Ayrıca Eğitimci ve Yazarlar Merve Gülcemal ile Dilek Cesur da söyleşi programları ile Kağıthanelilerle buluşacak.