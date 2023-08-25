Kağıthane'de 1 polisin şehit olduğu çatışmanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

İstanbul Kağıthane’de 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın yaşandığı sokak ve bina dron ile havadan görüntülendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi, saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenlemişti. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Çıkan çatışmada Hakan Telli isimli polis memuru şehit düşmüş, 1 polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çatışmada şüphelilerden biri ölürken, 1’i yaralı olmak üzere 3 kişi sağ olarak ele geçirilmişti. Çatışmanın yaşandığı bina ve sokak dron ile havadan görüntülendi.