Kağıthane'de 440 araçlık kapalı otopark ve pazaryeri açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kağıthane’de Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı ve Pazaryeri’nin açılışı gerçekleştirildi. 440 araçlık kapalı otopark alanının haricinde 10 dönümlük arazi ve 10 bin kitaba sahip olan Millet Kıraathanesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından Esbi Belediye Caddesi’nde yapılan 440 araç kapasiteli Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı ve Pazaryeri’nin açılışı gerçekleştirildi. Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, ilçe meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta davetlilere hitap eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Buranın bir geçmişi var. Bu bölgede özellikle 1 metrekare boş alanımız yoktu. Boş alan bulma şansımızda yoktu. Bu bölgede komşularımız otopark problemlerini dile getiriyordu. Birçok mahallemizde otoparklarımız var. Otopark kapasitesini yüzde yaklaşık 90’a yakın artırdık. 5 yılda bütün otopark kapasitemizi neredeyse yüzde 100 artırmış olduk. Geçtiğimiz aylarda Hürriyet Mahallesi’nde otoparkımızı açtık. Açık otoparklarımız var. Burası da bizim yaklaşık 440 araç kapasiteli otoparkımız. Bu otoparkı istesek 6 kata kadar çıkartıp 650 kapasiteye çıkarabilirdik. Ama mahallemize hizmet etsin dedik. Burada 1 metrekare alan bulamazken şu anda 25 bin metrekare inşaat alanını vatandaşımızın hizmetine açmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki heyet daha sonra otoparkı gezerek incelemelerde bulundu.