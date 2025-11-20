Kağıthane'de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde basarak yaraladı, o anlar kamerada

Kağıthane’de bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşini, oğlunun arkadaşıyla otel odasında bastı. Çılgına dönen koca, eşini darbederken yanındaki adamı ise yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise tutuklandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Rüstem Ç., bu süreçte eşine ulaşamadı. Bir süre sonra iddiaya göre Rüstem Ç. eşinin nerede olduğunu öğrendi. Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı Mehmet U.’nun (28) Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptığını öğrendi.

Rüstem Ç., akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşiyle Mehmet U.‘nun kaldığı otele gizlice girdi. İddiaya göre Rüstem Ç. ikilinin bir odada aldıklarını gördü. Çılgına dönen Rüstem Ç. ile eşi Nimet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rüstem Ç. boşanma aşamasındaki eşini darbettikten sonra Mehmet U.’yu yaraladı. Bu sırada taraflar arasında giren bir kişi elindeki süpürgeyle Rüstem Ç.’ye vurarak onu durdurmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet U. ve Nimet Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.’nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rüstem Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından ’Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.