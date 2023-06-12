Kağıthane'de araçları soyan hırsız kamerada

Kağıthane’de park halindeki araçları camlarını kırarak soyan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde park halindeki 4 aracın camlarının çeşitli aparatlarla kırılarak 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet matkap, çeşitli el aletleri ve malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevredeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. S.K.A. isimli şüphelinin önce park halindeki araçların etrafında bir süre gözlem yaptığı belirlendi. Bir süre sonra harekete geçen şüphelinin çeşitli aparatlar yardımıyla camlarını kırdığı ve kapılarını açtığı araçları soyduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında S.K.A., Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının benzer suçlardan 28 suç kaydının olduğu tespit edildi. “Otodan Hırsızlık” ile “Mala Zarar Verme” suçlarından adli makamlara sevk edilen S.K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın araçları soyduğu anlar kameraya yansıdı

Öte yandan hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Hırsızın bir süre araçların etrafında dolaştığı ve fırsatını bulduğunda da camını kırdığı veya kapısını açtığı araçtaki ürünleri çaldığı görülüyor.