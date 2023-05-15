Kağıthane'de atıl alanlar parka dönüşüyor

Kağıthane Belediyesi mevcut parklara yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak Merkez Mahallesi Ferman Caddesi Parkı hizmete açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki 300’ün üzerindeki park yenilenirken mevcutlara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Merkez Mahallesi Ferman Caddesi Parkı geniş bir katılımla hizmete açıldı.

Toplam 7 bin metre kare alan, park olmadan önce atıl durumdaydı. Boş arazi yazın toz, kışınsa çamurlu haliyle hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturuyordu.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu atıl alan bir yıldan kısa bir süre içinde adeta botanik bir bahçeye dönüştürüldü. Parkın açılış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ’’ Bu alanı birçok farklı türde ağaç ve bitkiyle süsledik. Çocuk oyun grubu, yürüyüş, spor ve dinlenme alanları, açık hava fitness alanı, evcil hayvanlar için pati parkı, yürüyüş yolu ve çocuk bahçesini mahallemize kazandırdık. Kağıthane’deki mevcut parkların en büyüklerinden biri olacak parkta her yaştan vatandaş dilediğince vakit geçirebilecek. Ayrıca parkta bulunan fitness ve egzersiz aletleri ile parkın misafirleri açık havada spor yapabilecek’’ diye konuştu.

Parkların sayısı her geçen gün artıyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ’’Göreve geldiğimizde ilk işimiz mevcut parklarımızı yenilemek oldu. Parklarımızın çoğunu yenilemekle kalmayıp, mevcutlara da yenilerini ekledik. Son olarak yine Merkez Mahallemize Havuzlar Parkı, önceki aylarda da; Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı, Hamidiye Halay Sokak Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı’nı kazandırdık. Yanı sıra ilçemize üç yeni meydan inşa ettik’’ ifadelerini kullandı.

Açılış törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Ferşat Yıldırım ve Beşir Açıkça, Kaymakam Tahir Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk katıldı. Mahalle sakinleri parkın açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztekin’e teşekkür etti.