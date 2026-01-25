Kağıthane'de balık ekmek şöleni: 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikramı

Kağıthane Belediyesi balık ekmek festivaliyle Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda İstanbulluları ağırladı. 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikram edildi.

Kağıthane Belediyesi hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda İstanbullulara balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler tarafından 25 bin kişiye 6 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Her sene düzenlenen balık ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Kağıthaneliler, sanatçı Engin Orta’nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül ve Başkan Öztekin mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

"Yaklaşık 6 ton balık ekmeği vatandaşlarımıza ikram ediyoruz"

Programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşehrimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda, sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz" şeklinde konuştu

"Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek"

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi.