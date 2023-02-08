Kağıthane'de binlerce kişi afet bölgesine yardım gönderdi

Kağıthane Belediyesi’nin deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına AFAD koordinesinde başlatmış olduğumuz yardım seferberliğine şu ana kadar 5 bini aşkın hayırsever vatandaş destekte bulundu.

Toplanan yardımlar arasında battaniye, gıda kolisi, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi, bebek maması, hijyen seti, kışlık ayakkabı, iç çamaşırı, el feneri, çorap, başörtüsü, nevresim, powerbank, şarj kablosu, oyuncak, yastık ve yorgan bulunuyor. Toplanan 100 bini aşkın ürün afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kağıthane Belediyesi ayrıca 6 jcb iş makinesi, 3 binek araç, 1 ekskavatör, 1 kırkayak tır, 1 otobüs, 2 su tankeri, iş makineleri nakil araçları ile; 10 ton gıda kolisi, 5 binin üzerinde battaniye ve 60 kişilik AFAD ekibiyle afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak bu afeti de milletçe aşacağımıza inanıyorum. Yardımsever hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin. Yalnızca Türkiye tarihinin değil, dünya çapındaki en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.