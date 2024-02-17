Kağıthane'de Çeliktepe Spor Merkezi hizmete açıldı

Kağıthane Belediyesi ilçede Talatpaşa ve Hürriyet mahallelerinden sonra bir spor salonunu daha Çeliktepe Mahallesi’nde açtı. Merkezde çocuklara karate, jimnastik, tekvando; kadınlara fitness, step-aerobik, pilates; erkeklere fitness eğitimleri ücretsiz şekilde verilecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından Çeliktepe Spor Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Buhara Sokak’taki salonun açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve çok sayıda mahalleli açılışa katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılışta yaptığı konuşmada, ’’ Mahallelerimizde bir bir spor merkezleri açıyoruz. Yanı sıra hizmete açtığımız parklarımızı spor aletleriyle donatıyoruz. Kağıthane’mizde herkesin spor yapabilmesi için yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ettik. Futbol, voleybol, basketbol sahaları açtık. 100 binden fazla çocuk ve gencimize spor okullarımızda sportif eğitimler verdik. Sahalarımızın tamamını yeniledik. Amatör spora son beş yılda milyonlarca lira değerinde destekte bulunduk. Yine son beş yılda bin 200 engellimize yüzme ve basketbol eğitimleri vererek hayata tutunmalarını sağladık. Spora yapmış olduğumuz yatırımlar karşılığında ilçemize birçok branşta madalyalar getirdik. Kağıthane, adını şampiyonlarıyla artık duyuruyor. Geleceğin sporcularının yetişmesi, her yaştan vatandaşımızın sporla sağlıklı bir yaşam sürmesi için yatırımlarımız artarak devam edecek’’ dedi.