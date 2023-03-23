Kağıthane'de çocuklar 'tekne orucu' iftarında buluştu

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen tekne orucu iftarına katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi Anadolu’nun eski geleneklerinden tekne orucunu tutan çocuklar için iftar programı düzenledi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda çocuklar, öğlen ezanıyla birlikte orucunu açtı. Programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Aynı zamanda programda palyaço Hacivat ve Karagöz oyunlarına yer verilirken çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Organizasyon ile ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ”Hayırlısıyla Ramazan ayına geldik. Ramazan ayının ilk günündeyiz ve ilk gününde özellikle çocuklarımız için tekne orucu organizasyonu düzenledik. Tabi toplumumuzun yüzyıllar boyunca tekne orucunu tuttuğunu ve çocuklarımıza bu manada öğütler verdiğini biliyoruz. Ramazan ayını sevdirmeye Ramazan’ın maneviyatını paylaşma açısından kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. O yüzden çocuklarınızla birlikte tekne orucunda buluştuk. Çocuklarımız geldiğinde çocuk oyunlarıyla eski Ramazan’ı hatırlamış oldular. Biraz önce de oruçlarını açtılar. Böylelikle Ramazan’ın coşkusunu daha yakından hissediyorlar. Demin bir evladımız geldi başkanım bunu her yıl yapacağız mı diye sordu. ’Evet tabi ki tekrarlayacağız’ dedim. Onlara güzel bir hatıra olacak bu gelenek ilerleyen zamanlarda da devam etmiş olacak. Bugün 150 çocuğumuzla beraber tekne orucumuzu açtık. Allah çocuklarımızın ibadetlerini kabul etsin “ dedi.

Organizasyona katılan Hamide Keskin isim çocuk, “Oruç tutmak çok güzel bir şey bu heyecanı yaşamak çok güzel oluyor. Bugün günüm çok güzel geçti. Burada her şey var patlamış mısır pamuk şeker her şeye sahibiz ve bundan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.