Kağıthane'de çocuklar uzayın derinliklerini keşfediyor

Kağıthane Belediyesi’nin çocuklara yönelik hayata geçirdiği El Battani Uzay Evi, minik kaşifleri gökyüzünün ötesine taşıyor. Uzay temalı interaktif deneyimlerin yer aldığı merkezde, çocuklar eğlenerek öğreniyor.

Uzayın bilinmeyen yönlerini eğlenceli bir atmosferde sunan merkezde; astronot kıyafetleriyle sanal ay yürüyüşleri, gezegen gözlemleri, VR teknolojisiyle hazırlanan uzay simülasyonları, ay küresi deneyimi ve refleksmetre uygulamaları gibi birçok etkinlik çocuklara eşsiz bir deneyim sunuyor. Katılımcılar hem uzaydaki fiziksel koşulları deneyimliyor hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştiriyor. Teleskoplarla yapılan gözlemler sırasında çocuklar gezegenleri, yıldızları ve gökyüzündeki diğer gök cisimlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Eğitici kiosklar ve illüzyon panoları ise onların dikkatini çeken detaylar arasında yer alıyor. Kağıthane Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan El Battani Uzay Evi, çocuklara erken yaşta bilim sevgisi aşılamayı ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Merkeze gelen çocuklar uzaya dair bilgileri uygulamalı olarak öğrenirken, aynı zamanda eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.