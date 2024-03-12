Kağıthane'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi

Kağıthane Belediyesi tarafından çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Programda yapılan bir dizi etkinlikle de çocuklara Ramazan ruhu yaşatıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Ramazan’ın birinci gününde çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Yeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında, çocuklar tekne oruçlarını öğle namazı ezanı sonrası açtı. Çocukları oruca alıştırmak ve Ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda yapılan etkinliklerle de Ramazan ruhu yaşatıldı. Tekne orucu iftarına katılan 200 çocuğa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti. Başkan Öztekin, tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip heyecanlarına ortak oldu.

“Ramazanın maneviyatına uygun çocuklara özel programlar düzenleyeceğiz”

Ramazan boyunca çocuklara özel etkinlikler özel etkinlikler düzenleneceğinin müjdesini veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Her akşam Kağıthane Meydanı’nda Ramazanın maneviyatına uygun çocuklara özel programlar düzenleyeceğiz. Hacivat-Karagöz, jonglör, tahta bacak, yarışmalar, illüzyon gösterileri ve müziklerle çocuklara Ramazanı güzel hatırlatacağız. Çocuk programlarından sonra da yetişkinlere özel söyleşi, konser ve çeşitli etkinlikleri yine Kağıthane Meydanı’nda düzenleyeceğiz. Tüm İstanbulluları, Ramazanın huzur ve bereketini yaşamaya Kağıthane’ye davet ediyoruz. Çocuklarımızla tekne orucunda buluştuk. Hem Ramazan’ı sevdirmek hem maneviyatını tattırmak önemli. Çocuklar sabahtan başlayıp öğleye kadar tekne oruçlarını tuttular, birlikte oruçlarını da açtılar. Onlar için güzel bir hatıra kalmış oldu. Değerli hocalarımıza, velilerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın tekne oruçları tekrardan hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar” dedi.