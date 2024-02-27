Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı

Kağıthane’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.15 Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden Erden Ahrazoğlu, önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan Erden Ahrazoğlu, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Şoför yaralanarak yere düşerken, kamyonet ise park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda bir kadın ve çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş ise kamyonetin kaydığını şoförün ise aracı tutmak isterken arada sıkıştığını söyledi. Feci kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durmaya çalışan şoförün iki aracın sıkıştığı görülüyor.