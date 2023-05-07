Kağıthane'de düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Kağıthane’de ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ çerçevesinde Uçurtma Festivali düzenlendi. Hasbahçe’de düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Hasbahçe Mesire Alanı’nda "Uçurtma Şenliği" etkinliği düzenlendi. Hasbahçe’de çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler doyasıya eğlendi. Gökyüzünü adeta uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları, akrobasi gösterileri ve pek çok eğlenceli etkinlik daha gerçekleşti.

"Çocuklarımızla beraber uçurtma şenliğinde bir araya gelmek istedik"

Uçurtma Şenliği’nde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’23 Nisan Çocuk Bayramı’nı beraber yaşadık. Ramazan içerisinde de her gün çocuk programlarıyla beraberdik. Bugün aynı zamanda Hıdırellez, çocuklarımızla beraber uçurtma şenliğinde bir araya gelmek istedik. Buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek isterim, çünkü çocuklarımız için çalışmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz aylarda Karadeniz’de doğalgaz keşfiyle çocuklarımızın geleceği de kurtulmuş olacak. Bildiğiniz gibi, bu ay devletimizin ikramı da doğalgazın ücretsiz olması oldu. Petrolün de bulunmasıyla kıymetli yatırımlar devam ediyor’’ dedi.

"Keyfimiz yerinde, herkes mutlu"

Uçurtma Şenliği’ne kızıyla katılan Selim kaya, ‘’Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin her sene yaptığı gibi bu sene de Uçurtma Şenliği’ni başlattı. Hava da güzel, çocuğumuzla birlikte sabahın erken saatlerinde geldik. Keyfimiz yerinde, herkes mutlu’’ diye konuştu.