Kağıthane'de elektronik parça hırsızları, 'bay bay' diyerek kaçtı: O anlar kamerada

Kağıthane'de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız vatandaşların bağırışına bay bay diyerek karşılık verdi. El salladıktan sonra olay yerinden kaçan hırsız kameralara yansıdı.

Kağıthane'de elektronik parça hırsızları, 'bay bay' diyerek kaçtı: O anlar kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kağıthane’de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız vatandaşların bağırışına "bay bay" diyerek karşılık verdi. El salladıktan sonra olay yerinden kaçan hırsız kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Samet Mutlu, otomobilini kaldığı evin önüne park ederek yukarıya çıktı. Sabaha otomobille gelen hırsızlar, aracın camını kırıp içine girerek elektronik parçaları sökmeye başladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Bay Bay” yaparak kaçtı

Bu sırada gürültüyü duyan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak hırsızlara bağırmaya başladı. Tepki üzerine, hırsız çaldığı parçalarla araçtan çıkarak mahalleliye “bay bay” yaptı. Hırsız el salladıktan sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, görüntülere yansıyan 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.