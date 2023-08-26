Kağıthane'de elektronik parça hırsızları, 'bay bay' diyerek kaçtı: O anlar kamerada
Kağıthane'de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız vatandaşların bağırışına bay bay diyerek karşılık verdi. El salladıktan sonra olay yerinden kaçan hırsız kameralara yansıdı.
Kağıthane’de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız vatandaşların bağırışına "bay bay" diyerek karşılık verdi. El salladıktan sonra olay yerinden kaçan hırsız kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Samet Mutlu, otomobilini kaldığı evin önüne park ederek yukarıya çıktı. Sabaha otomobille gelen hırsızlar, aracın camını kırıp içine girerek elektronik parçaları sökmeye başladı.
“Bay Bay” yaparak kaçtı
Bu sırada gürültüyü duyan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak hırsızlara bağırmaya başladı. Tepki üzerine, hırsız çaldığı parçalarla araçtan çıkarak mahalleliye “bay bay” yaptı. Hırsız el salladıktan sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, görüntülere yansıyan 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.