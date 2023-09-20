Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu

Kağıthane’de gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Dumanların yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

Yangında gecekondu adeta alev topuna döndü. Çevre ilçelerden yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Öte yandan, gecekondudan yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle yaşanan panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.