Kağıthane'de gençler 'Deneyim Okulu' ile hayata hazırlanıyor

Kağıthane Belediyesi, gençlerde belediye çalışanlarına karşı empati oluşturma ve belediyenin çalışma şartlarını göstererek, gençleri gerçek hayata hazırlama projesi olan ‘Deneyim Okulu’ başarılı şekilde devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, 16-23 yaş aralığındaki gençlerin deneyim kazanmaları, yeni arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla oluşturulan ‘Deneyim Okulu’ projesinde gençlere 5 iş günü süresince belediyenin farklı birimlerinde görevler yerine getirerek, merak ettikleri alanlarda deneyim kazanma imkanı sunuyor. Şehir yönetimi hakkında bilgi sahibi de olan gençlerin şehre aidiyet duygusu edinmesi hedeflenen ‘Deneyim Okulu’ projesinde gençler işin uzmanlarından meslek becerisi kazanırken gençlerin verdiği emekler tablet, akıllı saat ve telefon gibi hediyelerle ödüllendiriliyor.

Farklı alanlarda tecrübe kazanmak için Deneyim Okuluna başvurduğunu söyleyen İrem Aydın “Belediye başkanımızın deneyim okulu projesi çerçevesinde farklı alanlarda deneyim sağlamak için bu projeye katılım sağladım. Alanda Çevre Şehircilik Müdürlüğü olsun, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta müdürlüğü, farklı alanlarda deneyim kazanmak için girdim. İleriye dönük hani hangi işe girersem gireyim iyi ve kötü yanlarını görmek için girdim ve gördüm. Hani her işin kolay olmadığını gördüm. Çalışan kişilere daha kolaylık olsun diye hangi işleri yapıyorlarsa o konuda daha çok bilinçli olmaya çalışacağım. Ben zabıta müdürlüğünü çok merak ediyordum diye ilgim vardır. Denetime çıktık mesela. Marketteki ürünlerin son kullanım tarihlerine ve fiyat karşılığına baktık” dedi.

"Belediyemizin rutin olarak yapmış olduğu hizmetleri birebir aynısını yapıyorlar"

Gençlerin bu proje ile normal hayatta kazanamayacakları deneyimleri kazanabileceklerini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin “Kağıthane Belediyesi Deneyim Okulu’nda gençlerimizle beraberiz ve gençlerimiz bu deneyim okuluna şunu tecrübe ediyorlar açıkçası. Belediyemizin rutin olarak yapmış olduğu hizmetleri birebir aynısını yapıyorlar. Şu anda burada gençlerimiz şöyle baktığımda işte yerdeki yaprakları topluyorlar. Çimleri biçiyorlar. Çöpleri topluyorlar ve aynı zamanda da kendileri tecrübe ettikleri bu olayla birlikte de aslında belediyenin hizmetini birebir tanımış oluyorlar. Örneğin bizim belediyemizin sosyal tesisleri var. Beş tane sosyal tesisimizle, gençlerimiz gidiyor. Orada mutfağa giriyorlar. İşte aşçı oluyorlar. Sonra mutfakla beraber öğrendikleriyle birlikte de garsonluk servis ediyorlar misafirlerimize ve vatandaşlarımıza şahsen zabıta hizmetlerine destek sağlıyorlar. Aynı zamanda pazar yerlerimiz var. Pazarları yıkama çalışması yapıyorlar. Fen işlerine geçtiğimiz günler, işte asfalt dökme asfalt döktük bir mahallemizde. Orada asfalt çalışmasına katılıyorlar. Yol bakım personeliyle beraber yolda çalışıyorlar. Ve aynı zamanda da belediyemizdeki tüm rutin hizmetleriyle birlikte yapmış oluyorlar. Buradaki gördüğümüz şu. Gençlerimiz bu tür çalışmalarla beraber hayatta elde edemeyecekleri tecrübe elde ediyorlar. Ve şunu görüyorlar gün sonunda. Belediye hizmetinin ne denli farklı olduğunun sadece çöp toplamak için biçmek vesaire değil” şeklinde konuştu.

Deneyim okulu ile birçok kuruma örnek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Öztekin “Çok farklı alanlarda belediye çalıştığını örneğin belediyemizin sosyal market var. Sosyal marketindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyorlar. Orada gençle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizle çocuklarımız ilgileniyorlar. İşte biz çocuklarla ilgili akşamları program yapıyorduk. Mahalle buluşmaları. Oraya gelip orada dondurma dağıtıyorlar. Böyle çok farklı alanlarda birlikte yol yürümüş oluyorlar ve gençlerimiz günün sonunda da haftalık kullanan çalışma ile beraber bu yıl sadece 500’e yakın gencimiz katıldı. Üniversite öğrencilerimizle beraber ve çocuklarımız hafta sonunda da bir araya gelip bir onlara hediyeler veriyoruz. İşte tablet, telefon, scooter vesaire ve böylece onların hayatlarında unutamayacağı bir anıda kalmış oluyor. Severek isteyerek çalıştıklarını görüyorum çünkü bu sıcak havada insanlar dışarı çıkamazken gençler bu sürekli orada temizlik yapıyorlar. Çöpleri alıyorlar. Bu kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz her birisini, Kağıthane Belediyesi olarak Kağıthane Deneyim Okulu ülkemizde ilk defa Kağıthane’de uygulamış oluyoruz. Ve bu uyguladığımız projeyle beraber de birçok kuruma da ben örnek olduğunu görmüş oluyorum. Bu da kıymetli bir çalışma. Gençlerimiz enerjilerini tablet başında, bilgisayar başında değil, enerjilerini direkt sahada harcıyorlar. Tebrik ediyoruz tekrar kendilerini” dedi.