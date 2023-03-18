Kağıthane'de hayaller Genç Vadi'de gerçek olacak

Gençlerin birçok alanda teorik ve pratik eğitimler alabileceği içerisinde 20 bini aşkın kitap, okuma alanları ve atölyeler bulunduran Kağıthane Belediyesi’ne ait Genç Vadi açılıyor. Gençler hayal ettiklerini projelerini burada gerçekleştirme fırsatı elde edecek.

Genç Vadi’nin içerisinde Millet Kıraathanesi, Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezi yer alıyor. Genç Vadi Millet Kıraathanesi’nin içinde; roman, edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji, tasavvuf, bilim, felsefe, araştırma, siyaset, şiir, hikâye, kişisel gelişim, aile ve çocuk, sağlık, eğitim, mutfak ve çocuk olmak üzere 18 kategoride 20 binin üzerinde kitap yer alıyor. Toplam 156 kişilik kapasitesi ile her yaştan vatandaşın faydalanacağı Genç Vadi’de kitap okuma alanları, ücretsiz internet hizmeti, çorba ve kek ikramlarına yer verilecek.

Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezinde; nitelikli projeler üretilebilmesi amacıyla gençlere Proje Üretim Destek Odası ve Vizyoner Gençler Dijital Platformu kurulacak. Burada eğitim alacak gençlerin projeleri daha sonrasında yatırımcılara tanıtılacak. Merkez binasında 5 adet çalışma ofisi, 1 adet toplantı odası, 1 adet idari ofis, 1adet sekretarya bulunuyor. Merkezdeki ekipmanlar da son teknoloji ürünlerden seçildi. Gençler in projeleri için 20 adet masaüstü, 15 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet çizim tableti, 1 adet projeksiyon cihazı ve 2 adet TV ünitesi tahsis edildi.

Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezi’nde; 15-19, 20-24 ve 25-29 yaş grubu gençler için 1 adet Kodlama, 15 kişi kapasiteli 1 adet Siber Güvenlik Atölyesi, 15 kişi kapasiteli 2 adet Oyun Geliştirme Atölyesi kuruldu. Gençlerin Siber Güvenlik ve Kodlama alanında kendilerini geliştirebilmeleri için burada eğitimler verilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son hazırlıkları yerinde inceleyerek tesisin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.