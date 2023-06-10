Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kağıthane Cendere Caddesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu ters dönen araçtan çıkartılan bir kız çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 HY 1287 plakalı otomobil ve 34 BTV 909 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 34 BTV 909 plakalı araç, kaldırımdaki levhayı devirmesinin ardından savrularak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ters dönen araçtan kız çocuğunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kız çocuğunun anne ve babasının ise burunları dahi kanamadı. Diğer araçtaki 4 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı Cendere Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu.