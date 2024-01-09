Kağıthane'de kuaför ve berberlere hediye seti dağıtıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından dağıtılan hediye setinin içerisinde 6 adet havlu, mutfak gereçleri, iş ajandası ve takvim bulunuyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bazı dükkanları gezerek hediye setlerini bizzat kendi teslim edip esnafla istişarelerde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Öztekin çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi. Hediye setleri için memnuniyetini dile getiren berber ve kuaför esnafı Başkan Öztekin’e teşekkürlerini iletti.