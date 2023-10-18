Kağıthane'de kültür gezileri başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anadolu kültür gezileri başladı.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anadolu kültür gezileri başladı. Kağıthaneli vatandaşlar günübirlik Edirne, Çanakkale, Bilecik, Safranbolu, Kastamonu ve Bursa şehirlerini ziyaret ederek, illerin tarihi güzelliklerinin keyfini çıkartıyor. Ayrıca kültür gezilerine katılan vatandaşların yeme ve içme ihtiyaçları da Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Anadolu kültür gezileri ile 15 bin Kağıthaneli vatandaşı ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Öztekin, “Kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımız Anadolu’nun tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görmüş oluyorlar. Ücretsiz düzenlemiş olduğumuz gezilerde şehirlerin yöresel yemeklerini de vatandaşlarımıza tattırmış oluyoruz” diye konuştu.