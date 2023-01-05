Kağıthane'de kültür sanat sezonu tüm hızıyla devam ediyor

Kağıthane’de her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kültür sanat etkinlikleri Ocak ayında da birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi’ne ait 10’a yakın kültür merkezinde 2023 Haziran ayına kadar gerçekleştirilecek olan etkinliklerde; çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı tiyatro oyunları ve film gösterimleri, sergi, söyleşi ve konserler yer alıyor.

Kâğıthane Belediyesi’nin Ocak Ayı kültür sanat ajandasında ayın öne çıkan çocuklara ve yetişkinlere özel tiyatro ve sinema etkinliklerinde; Küçük Prens: Kamishibai Çocuk Tiyatrosu, Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu, Akif Yetişkin Sineması, Hilal-i Ahmer Yetişkin Tiyatrosu yer alıyor. Ayrıca müzik ajandasında Grup Debudlüman, Can Ozan, Yücel Arzen, Gökhan Akar, Hüseyin Aşkın ve Hüseyin Hışım gibi sanatçılar farklı tarihlerde birbirinden güzel şarkılarıyla kültür merkezlerinde sahne alacak.

Kağıthane Belediyesi’nin engellilerin sosyalleşmesine katkıda bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için sahnelediği Avare Meftunlar tiyatro oyununda Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencileri rol alacak. Ayrıca eğitimci ve yazarlar Saliha Erdim ve Bekir Develi de söyleşi programları ile Kâğıthane Belediyesi’nin kültür merkezlerinde Kâğıthanelerle buluşacak.