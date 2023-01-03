Kağıthane'de Mazi Atiyle buluşuyor

Kağıthane Belediyesi tarafından tarihi Sadabad Su Sarnıcı, II. Abdülhamid Çeşmesi, Sadabad Karakolu ve II. Mahmud Nişantaşı’nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Tarihi Eserlerin İhyası projesi çerçevesinde ilçede birçok tarihi eser adeta küllerinden yeniden doğdu.

1860’lı yılların başında Sultan Abdülaziz Han tarafından saraydaki kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi amacıyla yapılan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra Kâğıthane Belediyesi tarafından restore edildi. Yapı şimdilerde kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparken bölgedeki diğer eserlerin restorasyonlarında sona gelindi.

Kağıthane Merkez’de bulunan tarihi Sadabad Su Sarnıcı, II. Abdülhamid Çeşmesi, Sadabad Karakolu ve II. Mahmud Nişantaşı restore ediliyor. Aslına uygun şekilde tamamen el işçiliği ile restore edilen yapılar tamamlandığında Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi gibi aynı şekilde kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tarihi Su Sarnıcı

Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’ndeki yamacın eteğine 300 yıl önce kurulan su sarnıcı Belediye tarafından restore edildi. Herhangi bir makine kullanılmaksızın tamamen el işçiliği ile yapının, aslına uygun şekilde restorasyonu tamamlandı. Tek katlı taş yapı 6,5 metre yükseklikte ve 210 metrekarelik alanı içine alıyor. Yapı, Osmanlı döneminde Kâğıthane bölgesinin su ihtiyacını karşılıyordu.

II. Abdülhamid Çeşmesi

II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilen çeşme; dört yüzlü, saçaklı bir çeşmedir. Saçak altları baklava dilimi süslerle bezelidir. Dört yanında da mermer aynaları vardır. Kitabesi Şair Fevzi tarafından hazırlanmış, yazısı ise Hattat Nuri tarafından yazılmıştır. Çeşme, Kâğıthane Belediyesi tarafından gelecek nesillere armağan edilmek üzere aslına uygun şekilde restore edildi.

Tarihi Sadabad Karakolu

Sultan II. Abdülhamid döneminde Kağıthane bölgesinin güvenliğinden sorumlu 66. Yeniçeri Ortasının karakol ve hara olarak kullandığı tarihi Kağıthane Köyü Karakolu restore edildi. Yapı, İstanbul’un İngilizler tarafından işgali sonrası Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren jandarma karakolu, 1970’ten sonra da polis karakolu olarak hizmet vermişti. Kağıthane Belediyesi’nin üstlendiği restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi karakol, Kitap Kafe ve Turizm Ofisi olarak kullanılacak. Aslına uygun şekilde korunacak yapının restorasyonun ise tamamen el işçiliği ile yapıldı.

II. Mahmud Nişantaşı

II. Mahmud ’un bir testiye yaptığı top atışının hatırasına dikilen Nişantaşı, dikdörtgen mermer bloktan oluşmaktadır. Mermer bir kaideye oturan kitabenin üstünde yine mermerden yapılmış tuğra mevcuttur. ’’Adil’’ vasfı konduğu için ’’adili’’ tabir edilen tuğra, bu süslü taşın iki yüzünde de vardır. Tuğranın işlenmiş olduğu mermerin iki yanında mermer süs saksıları bulunmaktadır. Devrin taş işçiliğinin güzel bir örneğidir. Kitabenin yazıları talik usulüyle kazınmıştır ve 20 satır halinde 40 mısralıktır. Kâğıthane Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanılan tarihi yapı gelecekle buluşmaya hazırlanıyor.