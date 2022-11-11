Kağıthane'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Kağıthane Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikimi yapıldı.

Türkiye’de 2019 tarihinden itibaren 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Kağıthane Belediyesi bugüne özel olarak ilçedeki öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı. Hamidiye Mahallesi’nde Can Dostlar Ofisi yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu. Ağaç dikme programında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, öğrencilerle birlikte fidanlara can suyu verdi.

Programda konuşan Başkan Öztekin, ’’Göreve geldiğimiz günden bugüne 3 yılda 40 bin ağaç diktik. Bugün ilçemizde toplam 120 bin ağacımız bulunuyor. Kağıthane’nin 450 bin nüfusu var. Bu bizim için çok kıymetli, çünkü 450 bin nüfusu olan bir ilçenin belediye başkanı olarak herkesin bir ağacı olmasını arzu ediyorum. O yüzden hedefimiz Kağıthane topraklarında 450 bin ağacın büyümesi, yeşermesidir. Her yeni doğan bebek adına bir ağaç dikiyoruz. Yakın gelecekte ilçemizde nüfusumuz kadar ağaç olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak için bugün hep birlikte ağaç dikimi yaptık. Her biri kendi ağacını dikti. Çocuklarımız ağaçların gölgesinde büyüsünler istiyoruz" diye konuştu.

Fidan dikme etkinliğine katılan öğrencilerden bazıları mutluluklarını dile getirdi. Kendi fidanını diken Beril Şafak, “Bugün ağaç diktim ve çok mutluyum. Geleceğimi daha güzel yapmak için çalışmalar yaptım. Gelecekte böyle ağaçlı yerlerde hayvanlarla birlikte büyümek isterim, belediye başkanıma da çok teşekkür ederim” dedi.

Elif Öykü Salan ise, “Bugün 4 fidan diktim ve bunun için çok mutluyum. Çünkü ülkeme, şehrime bir nefes ekledim. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Gelecekte rahat nefes alabildiğim, hayvanların mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülkede yaşamak isterim. Belediye başkanımıza da sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Tahir Ege Yürük ise, “Ağaç dikmek zaten benim hobim, yeşil alanları severim. Bugün 3 tane ağaç diktim, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Gelecekte kendim ve çocuklarım için ormanlık, yeşillik alanlarda büyümek, yaşamak isterim. Hayvanların olduğu alanları da çok severim ve herkese sevdirmek de isterim. Belediye başkanımıza bu etkinliği yaptırdığı için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yağmur Öztürk de, “Benden sonra gelecek nesillere ağaçlı, yeşil alanlar bıraktığımız için ve hayvanların acı çekmeden yaşayacağı bir yer olduğu için çok mutluyum. Belediye başkanımıza da bize bu anı yaşattığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.