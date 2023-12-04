Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul Kağıthane'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul Kağıthane’de park halindeki motosikleti çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan’da E.Ö’ye ait park halindeki motosikletin çalınmasının ardından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelendi. Kimliğini tespit edilen Ö.F.Y’yi (22) polis ekiplerince gözaltına aldı. 7 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başka bir motosikletle gelen iki şüpheliden birinin park halindeki motosikleti çalıp kaçtığı görülüyor.