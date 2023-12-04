Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada
İstanbul Kağıthane'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
İstanbul Kağıthane’de park halindeki motosikleti çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan’da E.Ö’ye ait park halindeki motosikletin çalınmasının ardından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelendi. Kimliğini tespit edilen Ö.F.Y’yi (22) polis ekiplerince gözaltına aldı. 7 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başka bir motosikletle gelen iki şüpheliden birinin park halindeki motosikleti çalıp kaçtığı görülüyor.